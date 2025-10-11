Не успел увернуться: на СВО погиб молодой боец, служивший в Омской области

За проявленный героизм он посмертно удостоен ордена Мужества.

В зоне специальной военной операции погиб 21-летний Денис Кротов, выпускник МОАУ СОШ № 1 п. Новоорск имени А. В. Калачева. Об этом сообщили в официальном сообществе школы «Движение первых» во «ВКонтакте».

Денис родился 20 февраля 2004 года. С юных лет он проявлял себя как лидер и ответственный человек. С 2015 года он был воспитанником казачьего класса, где сразу же стал командиром отряда. Денис активно занимался спортом, отличался высокой дисциплиной и всегда был готов прийти на помощь окружающим.

– Учась в школе, он хотел быть первым во всем, руководителем, торопился стать взрослым, как и все дети, мог баловать и играть, но, если ему давали задание, бросал все и занимался организацией и помощью, особенно в походах на природу и турслетах, – говорится в сообщении.

После окончания школы Денис был призван в армию, где служил в железнодорожных войсках. Часть, в которой он проходил службу, располагалась в Тавричанке Омской области, также Денис выполнял задачи на БАМе. Позже он принял решение встать на защиту Отечества, подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции.

На СВО Денис Кротов выполнял задачи оператора беспилотного летательного аппарата, имея позывной «Туча». Он в одиночку смог уничтожить диверсионно-разведывательную группу противника. Трагедия произошла при смене места дислокации: Дениса настиг дрон-камикадзе. Он погиб, не сумев увернуться от удара.

