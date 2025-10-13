В Омской области насчитали десятки деревень-призраков

Формально они существуют, но в них никто не живет.

omskinform.ru

На территории Омской области насчитывается около 60 населенных пунктов, в которых сегодня нет постоянных жителей, сообщает «НГС55» со ссылкой на Омскстат. Эти населенные пункты формально продолжают существовать, однако фактически многие из них давно превратились в пустующие места, сохранившиеся лишь на картах и документах статистики.

Вот полный список деревень-призраков:

Знаменский район: деревни Юрлагино, Бояркино, Поляки, Новопокровка, Александрино, Фины, село Ларионовка;

Исилькульский район: деревня Озерка;

Калачинский район: ж/д о. 2801-й км, деревня Большемитькино;

Колосовский район: деревня Кубрино;

Кормиловский район: железнодорожный остановочный пункт 2771-й км;

Крутинский район: деревни Орлово и Моторово;

Любинский район: железнодорожные остановочные пункты 2624-й и 2647-й км;

Марьяновский район: железнодорожный остановочный пункт Татьяновский, населенный пункт Татьяновский Кордон;

Москаленский район: деревня Мирное Поле;

Муромцевский район: деревни Казанка, Кольцовка, Вятка-1;

Называевский район: железнодорожный путевой пост № 48, деревня Стрункино;

Нижнеомский район: деревня Некрасовка.

Наибольшее количество покинутых деревень находится в северных районах области: Усть-Ишимском (8), Знаменском (7), Тарском (7), Седельниковском (3), Муромцевском (3). Однако встречаются они и на юге региона, например в Русско-Полянском (4), Полтавском и Павлоградском районах (по 2).

Некоторые из этих мест стали буквально исчезнувшими с лица земли. От деревни Большемитькино Калачинского района, которую последние жители покинули в 2014 году, остались лишь руины бывших домов. Еще недавно здесь проживало более 50 человек и функционировала животноводческая ферма.

Ранее сообщалось, что в Омской области насчитали сотню вымирающих деревень.