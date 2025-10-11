В Омской области насчитали сотню вымирающих деревень

В них осталось меньше десяти человек.

omskinform.ru

В Омской области насчитывается 106 небольших населенных пунктов, в каждом из которых живет меньше 10 человек, сообщает «НГС55» со ссылкой на Омскстат. Примерно десяток из них составляют бывшие железнодорожные станции, где ранее проживали семьи работников путей, ныне же эти места официально утратили статус деревень.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Тюкалинском, Муромцевском, Калачинском, Тарском, Тевризском и Седельниковском районах. Вот полный список вымирающих населенных пунктов:

Большереченский: Михайловка, Казатово, Бызовка, поселок Хлебоприемный Пункт;

Большеуковский: Чугунлы;

Горьковский: Сосновка, Крупянка, Чернышеевка;

Знаменский: Максим Горький, Малая Кова, Айлинка, Якушино;

Исилькульский: аул Омар, железнодорожный остановочный пункт 2779-й км, Сосновка;

Калачинский: Ермак, деревня Илюшкинская, Старая Рига, железнодорожные остановочные пункты 2812, 2826 и 2786-й км;

Колосовский: Большетерехино, Чердынцево, Вороновка, Плотниково;

Кормиловский: железнодорожный остановочный пункт 2767-й км, Новая Ивановка;

Крутинский: Калугино, Старичье, Чагино, Троицк, Челдак;

Любинский: Голубки, Владимировка, Славинка, Балашовка, поселки Алексеевское Лесничество и Первомайский;

Москаленский: Рябиновка, аулы Дюсетай и Ромадан;

Муромцевский: Сеткуловка, Кордон Бергамак, Моисеевка, Малоникольск, Малинкино, Копьево, Любимовка и поселок Льнозавод;

Называевский: Голубки, Мариинка, аул Бостандык, железнодорожный остановочный пункт № 45, 46, Ошировский;

Нижнеомский: Кабурлы, Медвежья Грива, Воскресенка;

Нововаршавский: Новолюблинка, Пичугино, остановочный пункт Талапкер;

Оконешниковский: Васильевка, Камышино;

Омский: Березовка;

Павлоградский: Камышно;

Полтавский: Новотроицк, Светиловка;

Русско-Полянский: Новоивановка, Там-Чилик;

Саргатский: аул Балангуль, Шарапово;

Седельниковский: Андреевка, Неждановка, Соловьевка, Успеевка;

Таврический: разъезд Новоселецк;

Тарский: Быган, Шкуново, Сидоровка, Атачка, поселок Пихтовое;

Тевризский: Доронино, Кайгарлы, Бродниково, Малый Тевриз, Крутоярка;

Тюкалинский: Долгановка, Короли, Федосеевка, Чистая, Богородск, Токарево, Чайкино, Гурково, Колькуль, поселок Веденино;

Усть-Ишимский: Вятка, Малая Игиза, Фреганка;

Шербакульский: Славянское.

На фоне общей тенденции есть приятные исключения – в Марьяновском и Черлакском районах пока не зарегистрировано ни одного такого населенного пункта.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет число сельских жителей в Омской области уменьшилось почти на 70 тыс. человек. Из 1 805 806 жителей региона только 469 194 человека (25,98 %) – сельчане.