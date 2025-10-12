Во дворах – катастрофа: мощный снегопад наломал деревьев по всему Омску

С последствиями стихим борются на центральных магистралях. В микрорайонах еще больше проблем.

omskinform.ru

Под тяжестью мокрого снега во дворах Омска массово ломались деревья. Так, на Левом берегу на ул. 70 лет Октября огромное многометровое дерево рухнуло на припаркованный легковой автомобиль. На ул. Дианова дерево перекрыло проезд во дворе.

В городке Нефтяников ситуация не лучше, сломанные тополя и оторванные ветки, пострадавшие ивы, черемуха и т.д. и т.п. На ХХ Партсъезда осталась одна дорога, на вторую упало дерево.

По сообщению метеорологов, за сутки в Омске выпало значительное количество осадков – почти 20 см, к тому же теплая погода спровоцировала налипание снега, что увеличило общий вес веток и привело к печальным последствиям. Убирать их должна управляющая компания, если территория придомовая, если муниципальная – УДХБ.

Ранее сообщалось, что мэр Омска Сергей Шелест рассказал про уборку городских территорий после крупного снегопада, прошедшего в пятницу.