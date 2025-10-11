Омск-Информ
Отправили на МРТ: «Авангард» «поломал» свою бывшую звезду Рида Буше

Нападающий теперь выступает за «Автомобилист», который стал регулярно обыгрывать «ястребов».

Бывший нападающий хоккейного клуба «Авангард» Рид Буше, ныне играющий за екатеринбургский «Автомобилист», получил травму в ходе вчерашнего матча против омской команды. Напомним, что игра закончилась поражением «Авангарда» со счетом 0:3.

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин сообщил, что звездного форварда отправили на магнитно‑резонансную томографию в больницу.

– Отправили его на МРТ. Результаты будут позже, – сказал тренер.

Напомним, что накануне матча в Екатеринбурге выбыл нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин. Форвард получил травму нижней части тела. По словам тренера омской команды Ги Буше, сроки его восстановления пока неизвестны.

Мария Филимонова