В Омске начали спиливать деревья «преклонного возраста» у ТЮЗа

Их заменят молодыми саженцами.

Сегодня, 11 октября, на проспекте Маркса, недалеко от ТЮЗа, начали спиливать деревья «преклонного возраста». Соответствующее решение ранее приняла «зеленая комиссия» при омской мэрии. Фотографии с места появились в телеграм-канале «Омск_путеводитель».

Напомним, что до конца года там вырубят пятьдесят деревьев. Под пилу пойдут 29 тополей и 21 черемуха, также уберут 186 погонных метров кизильника. Как пояснили в мэрии, весной на их месте появятся новые, более крупные саженцы.

Ранее сообщалось, что «зеленая комиссия» одобрила вырубку около 1000 деревьев по всему Омску.