В центре Омска вырубят десятки деревьев «преклонного возраста»

Им на замену придут более крупные саженцы, которые планируют высадить будущей весной.

До конца года в Городском саду, расположенном в центре Омска, вырубят пятьдесят деревьев. Соответствующее решение приняла «зеленая комиссия» при омской мэрии. Под пилу пойдут 29 тополей и 21 черемуха, также уберут 186 погонных метров кизильника.

Как пояснили в городской администрации, причиной вырубки деревьев стал их «преклонный возраст».

– Деревья достигли преклонного возраста и уже подвергались формовке. Их удалят в текущем году, а уже весной высадят новые, более крупные саженцы, – говорится в комментарии мэрии, который приводит портал «Новый Омск». – Кроме того, этой осенью запланирована замена старой живой изгороди на кизильник, выращенный в муниципальном питомнике.

Ранее сообщалось, что «зеленая комиссия» одобрила вырубку около 1000 деревьев по всему Омску.