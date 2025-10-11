Омск-Информ
·Образование

Омский вуз попал в рейтинг лучших университетов мира

Среди российских учебных заведений он входит в топ-25.

Международный рейтинг World University Rankings издания Times Higher Education представил перечень лучших учебных заведений мира, включив в него 2191 вуз из 115 стран.

Среди участников рейтинга – Омский государственный технический университет, занявший позицию в группе 1501+. ОмГТУ стал одним из лидеров среди российских высших учебных заведений, расположившись на 23-м месте из 80 отечественных вузов, сообщает пресс-служба омского вуза.

Оценка проводилась по ряду критериев, среди которых: соотношение преподавателей и студентов, количество докторов и бакалавров, доля иностранных студентов, количество патентов и репутация научных исследований. ОмГТУ показал хорошие результаты в области взаимодействия с промышленностью и качества научной работы.

Напомним, что Омский политех уже попадал в международный рейтинг. Тогда он также попал на позицию 1501+ в общемировом рейтинге, а среди российских вузов занял 64-е место.

Мария Филимонова