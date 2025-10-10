Инсайдер: «Авангард» помог Маклауду выиграть суд по делу об изнасиловании

По информации Михаила Зислиса, омский клуб мог оказывать форварду финансовую поддержку в деле.

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис заявил, что «Авангард» помогал форварду Майклу Маклауду в ходе судебного процесса в Канаде. Напомним, что пятерых хоккеистов обвиняли в совершении акта сексуального насилия.

Экс-хоккеистов юниорской сборной Канады подозревали в нападении сексуального характера на женщину в гостинице после празднования успеха национальной команды на чемпионате мира среди молодежи 2018 года.

По решению суда, всех, в том числе нападающего омского «Авангарда» Майкла Маклауда, признали невиновными.

Как сообщил в своем телеграм-канале Зислис, омский клуб принимал активное участие в разбирательстве.

– Слышал про то, что омский клуб активно помогал стороне Маклауда в ходе его судебного процесса в Северной Америке. Вроде бы даже финансово, – написал обозреватель.

Напомним, что, несмотря на утверждения генменеджера Алексея Сопина, что возвращение невозможно, Маклауд подписал контракт с «Авангардом» на три сезона. Ему пообещали внушительную зарплату.

Ранее генеральный менеджер клуба Алексей Сопин рассказал о «спецоперации» по возвращению Маклауда в Омск.