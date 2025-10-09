В Омске участок под строительство нового платного моста передадут региону

Мост соединит Амурский и Чкаловский поселки.

После продолжительного перерыва вновь появились новости о строительстве моста, который должен связать улицы Раздольная и 2-я Учхозная, обеспечив прямое сообщение между Амурским и Чкаловским поселками. Этот объект планируют возвести в рамках концессионного соглашения, а проезд по нему сделают платным.

Городские власти приняли решение передать областному минимуществу участок площадью 1955 квадратных метров, расположенный на левом берегу Оми. Как уточняет портал Om1.ru, документ с предложением уже направлен в горсовет для согласования.

Участок расположен на месте старой железнодорожной насыпи, по которой будет проходить новый мост. В настоящее время он принадлежит областному управлению дорожного хозяйства, которое планирует обустроить в этом месте подъездную дорогу к мосту. В соответствии с федеральными нормами, участок необходимо перевести из муниципальной собственности в собственность региона.