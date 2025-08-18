Глава регионального минкульта уверен, что это будет самый современный, модернизированный театр.
Открытие омского Театра юного зрителя планируется 15 декабря. Об этом на брифинге конкурса городов России «Культурная столица года» заявил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
– Самый современный, модернизированный ТЮЗ на сегодняшний день. Я в этом уверен, такой он и будет, – цитирует Трофимова ТАСС.
Напомним, здание ТЮЗа в феврале 2021 года закрыли на двухлетний ремонт. Однако к 2023 году завершить работы подрядчик «Стройцентр-Иркутск» не успел. Сроки постоянно сдвигали – на 31 августа 2024 года, на 20 декабря, на 1 сентября 2025 года. Стоимость работ за это время также выросла до 792 млн рублей.
Как сообщалось ранее, в прошлом году долгим ремонтом театра заинтересовалась прокуратура. Ведомство потребовало от органов власти усилить контроль за подрядчиком. В мае возбудили дело – поставщика компьютерной техники заподозрили в мошенничестве, а министра – в нарушении условий предоставления средств из бюджета.