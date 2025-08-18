Регион уступает лидерам, но опережает южные области.

Омская область заняла 36-е место в рейтинге оплаты труда в регионах России, опубликованном агентством «РИА Новости». Исследование проводилось исходя из количества работников, получающих зарплату выше среднего по стране и вдвое выше среднего.

Лучшие показатели демонстрируют северные регионы. В Ямало-Ненецком автономном округе большая часть населения (66,5 %) получает зарплату выше средней по стране, а более четверти жителей (22,6 %) зарабатывают вдвое больше среднего заработка. В Чукотском автономном округе половина жителей (55,1 %) имеет доходы выше среднего уровня, а каждого пятого работника (18,2 %) отличает высокая оплата труда – в два раза больше средней. В Ханты-Мансийском автономном округе отмечается высокий уровень благосостояния: 52,7 % жителей зарабатывают больше средней зарплаты, а 11,6 % – вдвое выше среднего показателя.

Жители Магаданской области отличаются хорошими условиями труда: 52,5 % зарабатывают выше среднего, а 15,6 % получают доход вдвое больше общероссийского. И наконец, в Ненецком автономном округе значительная часть населения (52,3 %) обеспечена достойной оплатой труда, а каждому седьмому жителю (15 %) достается зарплата вдвое выше средней по стране.

Омская область демонстрирует умеренные показатели: 23,6 % местного населения получает зарплату выше средней по стране, а число жителей, зарабатывающих вдвое больше средней зарплаты, не превышает 4,1 %. Четыре региона, занимающие позиции выше Омской области в рейтинге (Белгородская, Архангельская, Калужская и Оренбургская области), имеют меньшую долю граждан с такими высокими доходами.

Заметно отстают южные регионы страны: Калмыкия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Чечня и Ингушетия. Там только небольшая часть населения (около 6–8,5 %) получает зарплату выше средней по стране, а сотрудники с доходами вдвое выше средней практически отсутствуют (1 %).