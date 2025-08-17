Также он положительно высказался о заморозке линии фронта на остальных участках.

Президент США Дональд Трамп поддержал предложение российского лидера Владимира Путина о передаче России полного контроля над Донбассом и замораживании линии фронта на остальных участках в рамках возможного соглашения с Украиной. Об этом сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на источник среди европейских дипломатов.

– Российский лидер Владимир Путин предложил взять полный контроль над Донбассом и заморозить линии фронта в других местах в обмен на прекращение войны с Украиной, и президент Трамп поддерживает эти условия, – говорится в сообщении телеканала.

Напомним, что вчера, 16 апреля, завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. По словам американского президента, переговоры были очень продуктивными, но достичь полного понимания лидерам не удалось. Путин предложил Трампу не останавливаться на достигнутом и провести следующие переговоры в Москве.

После встречи в интервью телеканалу fox news Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит пойти на уступки для скорейшего завершения конфликта с Россией.