Мужчина съехал в кювет.

Вчера, 16 августа, в 16:00 в омское ГАИ поступило сообщение о ДТП в Москаленском районе. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Киа», 64-летний мужчина, при движении по трассе Челябинск – Новосибирск в районе 711-го километра, предварительно, из-за резкого ухудшения состояния здоровья допустил съезд в кювет.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.

Ранее сообщалось, что в Исилькульском районе водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Мужчина скончался на месте от полученных травм.