Из-за проваленного теста по русскому языку дети не пойдут в первый класс.

Перед началом нового учебного года четверо детей не смогли успешно пройти тестирование на знание русского языка и, следовательно, не были допущены к обучению в первом классе. Проверка проводится исключительно для иностранцев и лиц без гражданства и направлена на оценку языкового уровня, необходимого для усвоения образовательной программы.

– Достаточный или недостаточный уровень знания русского языка для освоения образовательных программ устанавливается комиссией, тестирующей организации, – цитирует департамент образования Омска «НГС55».

Тем, кто не прошел тестирование, предложено пройти дополнительную подготовку по русскому языку на базе Омского педуниверситета. Повторное прохождение теста возможно не ранее чем через три месяца после предыдущей попытки.

Напомним, что омским школьникам пообещали выдать бесплатные рабочие тетради по русскому языку и математике. В министерстве образования уточнили, что в текущем году на обеспечение учебниками и учебными пособиями из бюджета Омской области выделено 200 млн рублей.