Но только для одного класса и по нескольким предметам.

Перед началом в Омске нового учебного года родители активно интересуются выдачей школьникам бесплатных тетрадей. Так, жительница города спросила в телеграм-чате депутата Госдумы от Омской области Оксаны Фадиной, будут ли выдаваться бесплатные рабочие тетради ученикам начальных классов.

– Будут ли в этом году бесплатные рабочие тетради для начальной школы? Если да, то какие, для каких классов, – спросила омичка.

Как рассказала женщина, ее детям в первом классе выдавали по одному комплекту (4 части) рабочих тетрадей по математике и русскому языку, а во втором – 2 части тетрадей по английскому языку.

На вопрос омички ответило министерство образования региона. В ведомстве уточнили, что в текущем году на обеспечение учебниками и учебными пособиями из бюджета Омской области выделено 200 млн рублей.

– Для 100 % обеспечения обучающихся муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями в 2025 году направлены средства областного бюджета в объеме более 200 млн рублей, – рассказали в министерстве.

Также в минобре отметили, что в этом году традиционно были закуплены рабочие тетради для первоклассников по математике и русскому языку.

Ранее стало известно, что в этом году первоклашкам не будут выдавать бесплатные рюкзаки. Такая мера поддержки была реализована в прошлом году в рамках празднования Года семьи. Рюкзаки закупались у ивановской фирмы примерно по 5 тыс. рублей за единицу, однако после выдачи часть рюкзаков оказывалась на сайтах объявлений с ценой в 10 раз меньше закупочной.