Нападающий отметил любовь болельщиков и атмосферу в команде.

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов назвал омский клуб лучшим в его карьере. Напомним, что 31-летний хоккеист за свою карьеру успел поиграть за «Нефтехимик», «Эдмонтон», «Сент-Луис», «Колорадо», «Куньлунь», СКА и «Амур».

Особенно Якупов отметил любовь омичей к своей команде и обстановку в клубе.

– Первое – это самая лучшая организация из тех, где я был. Второе – никто так не любит хоккей и не переживает за свою команду, как болельщики «Авангарда». Третье – атмосфера в коллективе, это настоящая семья, я хочу, чтобы такая теплая, рабочая обстановка была в нашем клубе как можно дольше и помогала нам двигаться вперед. Это касается всего – руководителей, тренеров, игроков. Тут все топ! – рассказал Якупов «РБ Спорт».

