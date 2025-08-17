У бойца остались жена, сын и дочь.

На севере Омской области простились с погибшим на СВО Ильей Сальниковым. Об этом сообщил глава администрации Муромцевского района.

Уроженец Поречья, 29-летний Илья Сальников погиб на службе в зоне специальной военной операции. Призванный по мобилизации, он служил гранатометчиком в десантно-штурмовом полку и погиб 17 января.

У бойца осталась жена и два ребенка: сын и дочь. В мирной жизни он был известен многим как талантливый артист. Сальников любил петь и радовал окружающих своими выступлениями.

