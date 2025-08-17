Боец погиб на территории ДНР.

В минувшую субботу, 16 августа, в Москаленском районе Омска состоялись похороны гвардии рядового Николая Попцова. Об этом сообщили в Москаленском местном отделении партии «Единая Россия».

Попцов родился в 1989 году в селе Кара-Гуга Булаевского района Северо-Казахстанской области. Учился в МБОУ «Алексеевская СОШ». После школы продолжил обучение в ДОСААФ Москаленского района. С 2007 по 2009 год служил в армии в должности механика-водителя. После демобилизации работал вахтовым методом в строительной компании. Был женат, воспитывал несовершеннолетнюю дочь.

В декабре 2024 года Николай подписал контракт с Министерством обороны для участия в СВО. 9 марта этого года погиб при выполнении боевой задачи на территории населенного пункта Славянка в ДНР.