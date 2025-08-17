Рустам Набиев сыграет самого себя.

Выживший при обрушении казармы в 242-м учебном центре ВДВ Рустам Набиев собирается сняться в фильме. Его партнером по съемкам может стать известный актер Иван Янковский. Эта новость была объявлена самим Набиевым в его телеграм-канале «Семья Набиевых».

Главным героем выступит играющий самого себя Набиев, а сюжет картины будет основан на реальных фактах из его жизни. Центральным событием фильма под названием «100 000 ударов» станет восхождение героя на гору Манаслу в Гималаях.

Режиссером проекта станет Дмитрий Хонин, а снимать будет студия Bazelevs. Участие известного актера Ивана Янковского в проекте пока не подтверждено, но авторы проекта хотят видеть его в фильме. Ожидается, что Янковский сыграет роль напарника главного героя.

Набиев отметил, что одной из его жизненных целей является актерская карьера. Спонсором проекта готов стать Первый канал.

Напомним, что недавно Набиев заявлял о планах открыть собственную клинику реабилитации. Это будет учреждение с особым «уклоном», где пациентов будут не только лечить, но и учить жить в новых условиях.