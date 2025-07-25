Он собирается не только лечить пациентов, но и учить их жить заново.

Рустам Набиев, потрявший ноги при обрушении казармы омского учебного центра ВДВ в 2015 году, зявил, что планирует открыть собственную клинику реабилитации. Это будет учреждение с особым «уклоном», где пациентов будут не только лечить, но и учить жить в новых условиях.

– Сам прошел путь социальной адаптации – после своей травмы, после 11 месяцев госпиталя, я узнал истинную цену «жизни после». Да, меня вылечили. Физически. Но отправили в мир абсолютно неподготовленным. Как спускаться по ступенькам на коляске? Как преодолеть бордюр? Этому я учился сам. Методом проб и ошибок. Годы ушли на то, что можно было освоить там, в стенах, где тебя «поставили на ноги», но не научили жить на них, – отметил Набиев.

Отметим, что бывший омич недавно получил диплом магистра медицинского университета как специалист по социальным вопросам. Ранее он уже рассказывал, что собирается открыть клинику, но не сообщал, какого профиля будет это медицинское учреждение.