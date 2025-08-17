Трагедия случилась в бассейне «Юность».
В пятницу, 15 августа, в Омске произошла трагедия – утонул 82-летний пенсионер в бассейне спортивного комплекса «Юность». Причины смерти пока не установлены.
– Скоропостижно скончался мужчина 1943 года рождения. Причины смерти устанавливаются, – сообщили в полиции.
Администратор комплекса «Юность» отказалась давать комментарии по поводу случившегося, отметив, что только приступила к смене и не располагает информацией о происшествии.
– Во-первых, сегодня воскресенье, руководства нет. Я только заступила на смену и знать ничего не знаю, – рассказала администратор басейна «НГС55».
