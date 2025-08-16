Омск-Информ
·Происшествия

Трагедия произошла во время покраски фасада частного дома.

Следственный комитет сообщает о несчастном случае, в результате которого погиб 15-летний подросток. Инцидент произошел в пятницу, 15 августа, в деревне Васильевке Марьяновского района.

– По версии следствия около 18 часов 20 минут подросток, помогавший бабушке покрасить фасад частного дома, взялся рукой за провод электросети 220 Вольт и был смертельно травмирован электротоком, – рассказали об обстоятельствах трагедии в СКР.  

Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас ведутся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

