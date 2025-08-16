В Советском парке будет территория для активного отдыха: страйкбола, лазертага, пейнтбола и других игр с военно-патриотическим уклоном.

Директор МП «Парк имени 30-летия ВЛКСМ» Руслан Щербаков рассказал, когда откроется новая зона для военно-патриотических игр в Советском парке.

Ранее сообщалось, что в парке оборудуют место для фестивалей, выставок и спортивных мероприятий. Желающие круглый год смогут играть в страйкбол, лазертаг, пейнтбол и другие активные игры с военно-патриотическим уклоном. В проекте участвует несколько предпринимателей.

– Планировали еще в начале лета, но не получилось – пока аукцион, пока все процедуры. Надеюсь, в сентябре зона заработает, – сказал Щербаков в комментарии «Омск-информу». – Предприниматели сами заинтересованы, чтобы все быстрее запустить.

По словам Щербакова, будут построены закрытые модули, где можно будет заниматься круглый год. Они предусматривают в том числе раздевалки для участников мероприятий.