Омский клуб не намерен ждать канадца до бесконечности. «Ястребы» ищут альтернативу.

ХК «Авангард» активно ищет потенциальную замену канадскому нападающему Майклу Маклауду, выступавшему за омский клуб в прошлом сезоне. Сейчас форвард, вместе с другими хоккеистами обвинявшийся в изнасиловании и оправданный судом, пытается возобновить карьеру в НХЛ.

Как сообщил гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков, клуб сделал Маклауду предложение вернуться в Омск, но в то же время работает над альтернативным вариантом.

– История там действительно сложная. Мы ждем, чем все закончится. Но это не значит, что мы все бросили и ждем решения Майка, – сказал Чистяков в интервью порталу «ВсеПроСпорт». – Он прекрасно знает наше предложение, мы ему не раз говорили: «Приезжай, потом разберемся, если что-то вдруг появится». Но он выбрал путь дождаться окончательной ясности в НХЛ. Майк отлично себя зарекомендовал и в клубе, и в лиге. Мы хотели бы его видеть, но параллельно работаем и по другим вариантам.

Бесконечно ждать окончательного решения канадца омский клуб не намерен.

– Есть старая русская сказка про разбитое корыто: если слишком долго думать, можно остаться ни с чем. Наше предложение у него есть, мы будем рады его видеть. Но если мы решим вопросы с другими игроками, с которыми сейчас идет работа, окно возможностей для него закроется. Он это прекрасно знает. Мы были бы рады видеть его еще вчера и предлагали ему это, – отметил гендиректор «ястребов».

Приоритет «Авангарда» – центральный нападающий. Если удастся найти вариант, помимо Маклауда, омичи тут же подпишут контракт.

– У нас есть приоритетная позиция – центральный нападающий. Если найдем игрока, мы не будем ждать, потому что это крайне важная позиция, которая практически завершит формирование состава, – подчеркнул Герман Чистяков.

Ранее генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин сообщал, что окончательное решение по Маклауду будет принято в начале следующей недели.