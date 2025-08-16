Как выяснилось, идея совместить тренировки с масштабной культурной программой принадлежит именно гендиректору клуба.

Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков прокомментировал сборы команды в Санкт-Петербурге, в ходе которых «ястребы» не только тренируются, но и активно погружаются в культурную среду Северной столицы. При этом на сборах хоккеисты живут со своими семьями.

– Давно хотелось совместить тренировочный процесс с такой историей. Особенно когда команда пересобрана, пришло много новых ребят, очень важно как можно быстрее пройти этап, условно говоря, «склеивания» всех ниточек, взаимосвязей. А если есть возможность действовать через близких – жен, подруг, детей, то это происходит еще быстрее. Люди обмениваются эмоциями, общаются, и это тоже помогает. Поэтому мы постарались никого не упустить, но при этом не переусердствовать, потому что в этом городе можно круглосуточно развлекаться, – сказал Чистяков в интервью порталу «ВсеПроСпорт».

Он также сообщил, что клуб и дальше будет выходить за пределы Омска, чтобы расширить количество партнеров и сделать «Авангард» федеральным брендом.

– Жизнь диктует свои требования, мы хотим стоить дороже и иметь у себя партнеров высокого уровня. Чтобы на этот уровень выйти, нужно звучать масштабнее, чем просто в Омске. При этом мы никогда не будем отрываться от наших болельщиков и забывать, для кого играем. Но такие мероприятия позволяют нам и нашим партнерам показать совместную работу. Все эти действия направлены на то, чтобы бренд становился федеральным и более масштабным, – подчеркнул гендиректор «Авангарда».

Ранее сообщалось, что презентация «Авангарда» для омских болельщиков пройдет 29 августа на «Зеленом острове».