Впервые болельщикам будет представлена не только основная команда, но и фарм-клуб и «молодежка».

ХК «Авангард» объявил дату предсезонной презентации. Мероприятие состоится в пятницу, 29 августа, на «Зеленом острове». В 15:00 там стартует хоккейный фестиваль, а в 18 часов начнется презентация, причем не только основного состава.

– Впервые мы представим все три команды клуба: «Авангард» (КХЛ), «Омские Крылья» (ВХЛ), «Омские Ястребы» (МХЛ), – говорится в сообщении омского клуба.

На хоккейном празднике болельщиков ждут активности, подарки и выступление музыкальной звезды. Ее имя пока держится в секрете.