Ильшат Чанышев возьмет на себя привычный функционал.
Министр образования Омской области Ольга Степанова рассказала, чем займется ее новый заместитель Ильшат Чанышев. По словам руководителя ведомства, он будет курировать вопросы капитального ремонта школ и взаимодействовать с подрядчиками.
Ранее сообщалось, что Чанышева, до июня руководившего региональным управлением Госстройнадзора, назначили на пост, который занимала Марина Сейтмухаметова. Она отвечала за вопросы работы и развития дошкольного, школьного и дополнительного образования, курирование блока по кадровой политике и обеспечение системы образования Омской области квалифицированными педагогами.
У главы министерства Ольги Степановой четыре заместителя: Оксана Груздева, Николай Сергеев, Наталия Щербина и вновь назначенный Ильшат Чанышев. Пост первого заместителя пока свободен. Занимавший его Анатолий Полынский перешел на работу в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского.