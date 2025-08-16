Очевидцы заметили, что к ресторану регулярно подъезжают мусоровозы «Экотранса». Компанию неоднократно уличали в незаконной деятельности по вывозу ТКО.

Очередное заведение общепита может быть втянуто в скандал, связанный с нарушением экологического законодательства. На этот раз речь идет о старейшем омском ресторане «Сенкевич». Расположенное в исторической части города (ул. Съездовская, 1) фактически на берегу Иртыша заведение считается престижным. По данным сервиса Flamp средний чек здесь составляет 1,5 тыс. рублей. Предлагая посетителям достаточно дорогие блюда и напитки, владельцы ресторана все равно стараются экономить, и одним из способов для этого стал вывоз отходов. Жители близлежащих домов утверждают, что к заднему крыльцу «Сенкевича», где расположены мусорные баки, регулярно подъезжают мусоровозы компании «Экотранс». Один из таких заездов 14 августа был заснят на камеру смартфона, материалы фотовидеофиксации переданы региональному оператору по обращению с ТКО.

По Федеральному закону № 89 «Об отходах производства и потребления» твердые коммунальные отходы должны утилизироваться на специальных полигонах или площадках временного накопления. Вывозом ТКО официально может заниматься только одна организация – региональный оператор, и в Омской области это ООО «Магнит». Компания «Экотранс» не входит в число подрядчиков «Магнита» и не осуществляет транспортировку отходов по его заданию. Тем не менее работников компании систематически застают за опорожнением мусорных баков, принадлежащих различным коммерческим организациям. Часто мусоровозы «Экотранса» видят именно у заведений общепита. Так, член комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты РФ Владимир Лифантьев опубликовал в своих соцсетях несколько роликов, отснятых у ресторанов быстрого питания «Ростикс» и «Додо Пицца». В одном из роликов показано, как забитый под завязку мусоровоз «Экотранса» затем разгружается в поле у поселка Чукреевка.

– Мы с вами хорошо знаем, что потом с этим мусором происходит. Он начинает гореть, отравляя нашу жизнь выбросами, а также почву под собой. И в итоге правительству приходится из наших с вами налогов этот мусор убирать. Ну, то есть по факту мы платим за этот мусор дважды, если не трижды, – отметил активист.

В «Магните» ситуацию прокомментировали так:

– Ряд владельцев коммерческих предприятий, желая сэкономить, либо не заключают договор с «Магнитом», либо в разы занижают объемы образующегося у них мусора. Основной же объем ТКО у коммерсантов забирают так называемые серые возчики. Свои услуги они оценивают недорого, но и мусор везут недалеко – как правило, на ближайшие пустыри и в пригородные леса. Пример такой «работы» как раз и зафиксирован в ролике.

После широкого освещения экологического скандала городскими СМИ омские «Ростиксы» – а это 19 ресторанов – заключили новые договоры с регоператором, прервав отношения с серым возчиком. О «Додо Пицце» таких данных нет, так что «Экотранс» не так уж сильно пострадал. Во-первых, в числе его клиентов обнаружился «Сенкевич», и неизвестно, сколько еще престижных и не очень ресторанов экономят на вывозе мусора. Во-вторых, смехотворным ай-яй-яй закончилось расследование, которое в отношении этого серого возчика проводили надзорные органы.

– ООО «ЭкоТранс» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, предусмотренных ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления», – сообщает руководитель Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Михаил Маркин.

В общем, по-товарищески пожурили, дали ценный совет. Между тем в России с 2022 года действует закон, по которому за нелегальный сброс мусора грузовиками и тракторами для юрлиц предусмотрен штраф от 100 до 120 тыс. рублей. В качестве крайней меры, которая распространяется на злостных нарушителей, и вовсе предусмотрена конфискация транспортных средств. По неофициальной информации «Экотранс» эксплуатирует в Омске 12 больших мусоровозов, но все они странным образом выпадают из поля зрения контрольных органов.