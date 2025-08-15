Омск-Информ
Деньги взяли из резервного фонда.
Правительство Омской области направит дополнительные 98 млн рублей на подготовку муниципальных районов к отопительному сезону. Деньги из резервного фонда получат Горьковский, Знаменский, Москаленский, Муромцевский, Нововаршавский, Полтавский, Русско-Полянский, Седельниковский и Черлакский районы.
– В Омской области продолжается подготовка к отопительному сезону. Работы идут по утвержденным графикам, – сообщили в облправительстве.
Накануне стало известно о введении режима повышенной готовности в Знаменском, Москаленском, Новововаршавском и Полтавском районах. Причиной стала критическая ситуация с подготовкой к отопительному сезону. Сегодня режим повышенной готовности ввели также в Азовском и Черлакском районах.
