На базе уже доступны номера на барже и в гостиничном доме, к осени откроются семейные домики и двухэтажные коттеджи.

На севере Омской области, в райцентре Тевриз, на берегу Иртыша открылась новая туристическая база. Представители рассказали «Омск-информу» об особенностях и стоимости отдыха в этой локации.

– На данный момент функционирует гостиница для туристов на воде, это на барже. Там у нас есть 5 номеров, номера на двоих, стоимость проживания – 5 500. Есть кухня общая для пользования, для приготовления и приема пищи – пользоваться можно бесплатно. Мангальная зона также входит в стоимость, – сообщил представитель турбазы.

Помимо номеров на воде есть гостиничный домик с номерами стандарт – от 3 500 до 3 605 рублей – и двумя люксами – от 6 500 до 6 695 рублей за ночь. Катера здесь в аренду не сдают, но предлагают прогулки и рыбалку для компаний до четырех человек.

– С первого сентября откроются два семейных дома, одноэтажные дома с кухней и двумя просторными комнатами с кроватями и диванами, – добавил администратор.

К октябрю планируется запуск двух двухэтажных коттеджей с кухней, где на первом и втором этажах будет по две комнаты, рассчитанных на большие компании или четыре семьи. В ближайших планах также благоустройство территории, установка беседок и строительство кафе с крытой верандой.

– У нас территория еще рядом. Мы ее разровняли, очистили от построек старых и тоже планируем на следующий год, как только закончим планы этого года, будем планировать обустройство свободных участков. Посмотрим, что людям нужно, что пользуется популярностью, какие домики в предпочтении, – подытожил представитель турбазы.

Ранее об открытии новой базы отдыха рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов. По его словам, проект способствует развитию туристической инфраструктуры в регионе и помогает привлекать путешественников в северные районы области.