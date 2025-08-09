Омск-Информ
·Отдых и туризм

Главной особенностью этой базы отдыха является активный туризм и рыбалка на Иртыше.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов сообщил об открытии новой турбазы на севере региона. Она располагается в райцентре Тевриз на берегу Иртыша. Как отметил чиновник, на базе уже открыта гостиница «Тевриз».

– Главной особенностью этой базы отдыха является активный туризм по красивейшим местам Тевризского района, рыбалка на берегу Иртыша. В планах команды проекта – дальнейшее расширение и благоустройство территории, – написал Трофимов в своем телеграм-канале.

По его словам, такие проекты, как в Тевризе, способствуют развитию туристской инфраструктуры в регионе и помогают привлечь новых путешественников в омскую глубинку.

