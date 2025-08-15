Гости могут наблюдать за процессом приготовления блюд.
На Левобережье Омска открылось кафе грузинской кухни «Хинкальцы». Оно находится на первом этаже крупного торгового центра.
Особенностью заведения является быстрая подача заказов благодаря большому количеству персонала и открытой кухне, позволяющей гостям наблюдать процесс приготовления пищи. Для детей оборудована специальная зона.
Гостям предлагают шашлык, овощи-гриль, хачапури по-аджарски, салаты, хинкали с разными начинками, чкмерули, жареный сыр в сухарях. Из напитков к блюдам подают чай, кофе, соки, морсы, лимонады и пиво. Более крепкий алкоголь разрешено приносить с собой.
