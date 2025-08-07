На его месте начало работать другое заведение.

В Омске со здания № 89, к. 1, на Красном Пути исчезла вывеска ресторана «Хибара». Ее сменила надпись «Джорджина». Это ресторан грузинской и итальянской кухни. Такое же заведение есть в ТЦ «Фестиваль» на Левом берегу.

Как сообщает « Новый Омск », ресторан находится в процессе переоформления на новых владельцев. Старого меню в заведении уже нет.

Отметим, что центр отдыха «Хибара» основала группа омских предпринимателей, в том числе Олег Бутаков и Виктор Швачка. Позже учредители сменились. Под этой вывеской также работала баня, которая закрылась еще раньше, в 2023 году. Ресторану «Хибара» в марте исполнилось 20 лет.

Отметим, что над оформлением заведения в свое время работали Дмитрий Вирже и Дамир Муратов. А лет 10 назад в ресторане любил проводить время омский истеблишмент.