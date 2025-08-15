Омск-Информ
Водителей просят быть осторожнее.
В ближайшие выходные в центре Омска временно отключат светофор на пересечении улицы Ленина и Ленинградской площади. Он не будет работать с 20:00 субботы до 03:00 воскресенья.
В это время дорожники планируют внедрять интеллектуальную транспортную систему, в том числе менять дорожный контроллер.
– Просим водителей и пешеходов быть особенно внимательными. Перекресток имеет сложную конфигурацию, поэтому необходимо строго соблюдать ПДД и правила приоритета, – отметили в Министерстве транспорта Омской области.
Напомним, что сегодня в Омске также перекроют улицу 10 лет Октября.
Андрей Андреев
