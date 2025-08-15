Срок аренды – семь лет.

БУ Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» разместило на электронной площадке госзакупок объявление о проведении торгов на заключение договора аренды части международного сектора Омского аэропорта.

На торги выставляется площадь размером 800,9 кв. м, что составляет почти треть всей доступной для сдачи в аренду площади терминала А. Соответствующее распоряжение о согласовании аренды подписал министр имущественных отношений региона Владимир Ершов. Согласно документу, помещения аэропорта сдают на семь лет. Принять участие в аукционе могут любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, места регистрации и происхождения капитала, а также физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, претендующих на заключение договора.

Стартовая арендная плата составляет 109,7 тыс. рублей. Минимальный шаг аукциона установлен в размере пяти процентов от начальной цены – 5,5 тыс. рублей. Период подачи заявок продолжается до 4 сентября, а непосредственно торги запланированы на 5 сентября.

По условиям контракта победитель обязан подписать договор аренды в течение пятнадцати дней с момента получения проекта соглашения, но не ранее чем через десять дней после публикации итогов аукциона.

Напомним, что неделю назад Омский аэропорт понес миллионные убытки от града, повредившего крышу.