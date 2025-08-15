Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Срок аренды – семь лет.

БУ Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» разместило на электронной площадке госзакупок объявление о проведении торгов на заключение договора аренды части международного сектора Омского аэропорта. 

На торги выставляется площадь размером 800,9 кв. м, что составляет почти треть всей доступной для сдачи в аренду площади терминала А. Соответствующее распоряжение о согласовании аренды подписал министр имущественных отношений региона Владимир Ершов. Согласно документу, помещения аэропорта сдают на семь лет. Принять участие в аукционе могут любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, места регистрации и происхождения капитала, а также физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, претендующих на заключение договора.

Стартовая арендная плата составляет 109,7 тыс. рублей. Минимальный шаг аукциона установлен в размере пяти процентов от начальной цены – 5,5 тыс. рублей. Период подачи заявок продолжается до 4 сентября, а непосредственно торги запланированы на 5 сентября.

По условиям контракта победитель обязан подписать договор аренды в течение пятнадцати дней с момента получения проекта соглашения, но не ранее чем через десять дней после публикации итогов аукциона.

Напомним, что неделю назад Омский аэропорт понес миллионные убытки от града, повредившего крышу. 

Олег Кипорук
·Экономика/Бизнес

Срок аренды – семь лет.

БУ Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» разместило на электронной площадке госзакупок объявление о проведении торгов на заключение договора аренды части международного сектора Омского аэропорта. 

На торги выставляется площадь размером 800,9 кв. м, что составляет почти треть всей доступной для сдачи в аренду площади терминала А. Соответствующее распоряжение о согласовании аренды подписал министр имущественных отношений региона Владимир Ершов. Согласно документу, помещения аэропорта сдают на семь лет. Принять участие в аукционе могут любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, места регистрации и происхождения капитала, а также физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, претендующих на заключение договора.

Стартовая арендная плата составляет 109,7 тыс. рублей. Минимальный шаг аукциона установлен в размере пяти процентов от начальной цены – 5,5 тыс. рублей. Период подачи заявок продолжается до 4 сентября, а непосредственно торги запланированы на 5 сентября.

По условиям контракта победитель обязан подписать договор аренды в течение пятнадцати дней с момента получения проекта соглашения, но не ранее чем через десять дней после публикации итогов аукциона.

Напомним, что неделю назад Омский аэропорт понес миллионные убытки от града, повредившего крышу. 

Олег Кипорук