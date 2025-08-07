Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Именно во столько обойдется ремонт пострадавшей крыши.
Омский аэропорт выделил 7,8 млн рублей на ремонт кровли, поврежденной градом. По данным портала «Госзакупки», закупку провели без конкурса – у единственного подрядчика, которым стала строительная компания «Аврора».
Договор с компанией заключили 5 августа. По документам, на ремонт у подрядчика есть 30 дней с момента их подписания. Причем работы планируются в два этапа, на первый выделили 20 дней, на второй – 10 дней.
Как сообщалось ранее, град повредил крышу аэропорта около трех недель назад. Вчера в соцсетях появились видеозаписи из здания, которое начало подтапливать из-за дождя. Отметим, что этот дождь мешает ремонту.
Андрей Андреев
·Экономика/Бизнес

Именно во столько обойдется ремонт пострадавшей крыши.
Омский аэропорт выделил 7,8 млн рублей на ремонт кровли, поврежденной градом. По данным портала «Госзакупки», закупку провели без конкурса – у единственного подрядчика, которым стала строительная компания «Аврора».
Договор с компанией заключили 5 августа. По документам, на ремонт у подрядчика есть 30 дней с момента их подписания. Причем работы планируются в два этапа, на первый выделили 20 дней, на второй – 10 дней.
Как сообщалось ранее, град повредил крышу аэропорта около трех недель назад. Вчера в соцсетях появились видеозаписи из здания, которое начало подтапливать из-за дождя. Отметим, что этот дождь мешает ремонту.
Андрей Андреев