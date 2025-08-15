Омск-Информ
·Происшествия

Большегруз проломил перекрытие проходного канала.
Омичи пожаловались в соцсетях на очередное коммунальное ЧП. Вчера, 14 августа, тяжелый самосвал, груженный щебнем, проломил перекрытие проходного канала у жилых домов № 2а и 2б на Заречном бульваре. 
В результате инцидента оказалась повреждена водопроводная труба.
– Провалился 30-тонный самосвал с щебнем. Проломил перекрытие проходного канала и повредил трубу холодной воды. Спрашивается, что такая техника делает в междворовых проездах, а потом мы удивляемся, почему отключили воду? – отметил местный житель в телеграм-канале «Аварийный Омск».
Пост сопровождается призывом к соответствующим структурам привлечь водителя к ответственности. 
Ранее сообщалось, что по отремонтированной за 77 млн дороге перестали возить омичей. За год она успела превратиться в барханы.
1137Мария Филимонова
