Пассажиров высаживают, как только заканчивается асфальт.

Омичи сообщили о прекращениях пассажироперевозок по новой дороге, которая за год успела превратиться в барханы. Высаженные из транспорта люди идут к своим СНТ по ребристой и пыльной дороге.

– Так нельзя делать. Люди-то не виноваты, они деньги заплатили, – негодует омичка на видео, опубликованном в телеграм-канале Mash Siberia.

Пассажиров высаживают, как только заканчивается асфальт. Остальной путь люди вынуждены преодолевать по обочине дороги. Некоторые проходят более 10 километров пешком.

Следственный комитет уже начал проверку по факту нарушения прав граждан. В ведомстве пообещали выяснить обстоятельства и причины ситуации, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, что дорога возле СНТ «Радуга» и «Зеленый берег» в Омском районе пришла в плачевное состояние, превратившись в ребристую поверхность, напоминающую стиральную доску или пустынные барханы.

Ремонт данного участка был проведен два года назад и стоил 77 млн рублей. Полотно все еще находится на гарантии, однако никаких планов по ремонту пока не предусмотрено. Жители и дачники, регулярно пользующиеся этой дорогой, вынуждены плотно закрывать окна автомобилей, чтобы защититься от пыли.

Представители омского минтранса, по словам омичей, утверждают, что дорога соответствует всем техническим требованиям ГОСТа и никакие технологии не нарушены.