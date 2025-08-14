Омск-Информ
Смертельные травмы в этих происшествиях получили 22 человека.
По данным ГИБДД, в этом году в Омской области уже произошло 791 дорожно-транспортное происшествие на дорогах с ямами и другими недостатками. В этих авариях погибли 22 человека, 1056 пострадали.
Сотрудники Госавтоинспекции обследовали еще 96 участков дорог и выявили там 99 недостатков. Они составили 9 протоколов из-за помех в дорожном движении, в том числе из-за грязи. Из-за несоблюдения требований безопасности дорожного движения при ремонте возбудили еще 13 дел. В результате владельцам дорог и подрядчикам выдали 44 предписания об устранении нарушений.
Ранее сообщалось, что омские подростки массово угоняют машины и попадают в ДТП. К примеру, на днях подросток на иномарке протаранил киоск на улице 10 лет Октября. Он был пьян и пытался сбежать от полицейских.
Андрей Андреев
