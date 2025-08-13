Нередко подростков ловят за рулем пьяными.

Этим летом в Омске фиксируется всплеск подростковых угонов и ДТП, совершенных несовершеннолетними. Они без разрешения родителей берут мопеды, питбайки, самокаты и даже автомобили либо покупают их вскладчину. Дети, не умеющие водить, выезжают на дороги общего пользования, становясь настоящим кошмаром для других участников дорожного движения.

Одна из последних аварий произошла накануне на улице 10 лет Октября. За рулем иномарки, которая врезалась в овощной киоск, оказался 17-летний подросток. Автомобиль Hyundai Tucson привлек внимание инспекторов ДПС еще на улице Маршала Жукова, от водителя потребовали остановиться, но он решил сбежать.

– У него выявлены пары алкоголя, выдыхаемые в воздух в достаточно серьезном количестве: 0,716 мг/л, при разрешенной 0,160, – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГАИ УМВД России по Омской области Наталья Бобылева.

При выяснении обстоятельств оказалось, что подросток выпивал в гостях у дяди, а когда тот уснул, самовольно взял ключи и уехал кататься по городу. В ГАИ была вызвана мать несовершеннолетнего, на него составлено четыре протокола.

– В любом случае каждый родитель несет ответственность за своего ребенка. И он должен понимать, где тот находится, употребляет ли спиртные напитки или какие-то запрещенные препараты, или нет. Стараться в таком возрасте держать достаточно близко его к себе, потому что потерять можно за один день, – отметила Бобылева.

Ранее представитель Госавтоинспекции рассказывала, что дети самостоятельно приобретают автомобили.

– Тот транспорт, который есть с «лохматым» годом выпуска, он практически весь не зарегистрирован, и у детей появляется возможность приобретать его на свои деньги, – сказала Бобылева.

При задержании подростка за рулем автомобиля в 90 % случаев родители были не в курсе, что у ребенка есть своя машина.

Напомним, детям до 18 лет нельзя управлять автомобилями, мотоциклами, квадроциклами и т. д. Права на мотороллер, мопед или скутер можно получить в 16 лет. Нарушителей могут поставить на учет, а транспортное средство забрать на специализированную стоянку.