96 школьников не достигли возраста привлечения к административной ответственности.

Сегодня, 16 мая, в Доме журналистов на пресс-конференции обсуждалось предупреждение детского травматизма. По даннным омской Госавтоинспекции, за полмесяца в мае произошло 21 ДТП с участием малышей и школьников.

– За 15 суток мая произошло 21 ДТП с участием детей до 16 лет, 27 детей получили травмы различной степени тяжести. При этом восемь управляли средством индивидуальной мобильности – самокатом, который взяли в аренду в одной из кикшеринговых компаний, – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции УМВД России по Омской области Наталья Бобылева.

Родители не задумываются о том, что ребенка может подстерегать несчастный случай, и позволяют ему пользоваться через свой аккаунт электросамокатами. Предостерегла представитель ГАИ и от других средств индивидуальной мобильности, которые не подлежат официальной регистрации – это питбайки, квадроциклы, трициклы. Мощность двигателя такого СИМ не позволяет ставить его на учет и контролировать передвижение, но ценовая доступность дает возможность родителям приобретать такой транспорт своим детям, к сожалению не задумываясь о последствиях.

В Омске сейчас сложная ситуация и с простыми велосипедами – это тоже опасный вид транспорта. По итогам апреля зафиксирован рост на 400 % ДТП с участием детей-велосипедистов. Одна из новых проблем – управление несовершеннолетними автотранспортом, что тоже стало доступно для них.

– Тот транспорт, который есть с «лохматым» годом выпуска, он практически весь не зарегистрирован, и у детей появляется возможность приобретать его на свои деньги, – отметила Бобылева.

296 несовершеннолетних отстранены от управления автотранспортом в 2025 году, 96 из них не достигли возраста привлечения к административной ответственности, то есть им не исполнилось 16 лет. Родители при этом уверяют, что были не в курсе, что у ребенка есть автомобиль.