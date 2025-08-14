Под госохрану попали все объекты сквера, включая Вечный огонь и братские могилы исторических деятелей.

Глава омского министерства культуры Юрий Трофимов подписал приказ, закрепляющий статус охраняемого объекта для мемориального сквера «Памяти борцов революции», который находится на улице Ленина.

Под госохрану попадут все объекты и композиции сквера. В перечень включены памятник «Борцам революции», Вечный огонь, скульптурные портреты революционных деятелей, несколько панно, а также братские могилы. В них захоронены 120 политзаключенных, погибших в ноябре 1919 года, 13 венгерских интернационалистов, погибших в 1918 году, а также борцы за Советскую власть, умершие в октябре 1918 года.

Памятник «Борцам революции» в Омске был установлен в 1923 году. Этому бетонному монументу, который создал скульптор Николай Виноградов, исполнилось 102 года.

Также напомним, что благоустройство сквера, в котором расположен памятник, затягивается в связи с погодой и поставками.