Мэрия уже начала применять штрафные санкции к подрядчику, у которого возникли проблемы из-за погоды.

В Омске продолжается ремонт сквера имени Борцов Революции. Этим летом подрядчик «СибДор» уже выполнил земляные работы, провел освещение и видеонаблюдение, заменил бетонное основание, которое позволит благоустройству прослужить десятки лет. Внутри сквера начали укладывать гранит.

Продолжается работа и снаружи. Со стороны улицы Лермонтова рабочие заложили новый фундамент подпорной стенки. Началась облицовка стены гранитом.

После завершения работ облик сквера почти не изменится. Все мемориалы останутся на своих местах, их только почистят. Деревья тоже решили сохранить. Кроме того, осенью планируются новые посадки, а со стороны проспекта Маркса появится большая клумба.

По-новому будет выглядеть лестница, ведущая на Маркса: там предусмотрят пандус. В едином стиле со сквером оформят и подземный переход. На этом участке подрядчику предстоит проделать большую работу.

Во время благоустройства по всему скверу также установят лавочки и урны. В завершение подрядчик уложит рулонный газон и оборудует его автополивом.

На благоустройство зеленой зоны выделили 89,4 млн рублей. В июле с подрядчиком заключили еще один контракт на 38 млн рублей. Завершение работ по документам планируется до 1 сентября. Однако благоустройство может затянуться до конца первого месяца осени. Сильные дожди мешали земляным работам и заливке фундамента.

– Есть небольшие задержки. Это связано и с погодой (много дождливых дней было), и с поставками. Мы применяем штрафные санкции к подрядчику, – отметил первый заместитель, главный инженер Управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Цепа.

Параллельно другой подрядчик, ИП Тюменцев, приводит в порядок памятник Борцам Революции, который располагается на входе в сквер со стороны улицы Ленина. На его техническое обслуживание из бюджета в этом году выделили 382 тыс. рублей.

Напомним, памятник Борцам Революции воздвигли в Омске в 1923 году. Этому бетонному сооружению, созданному скульптором Николаем Виноградовым, исполнилось уже 102 года.

– Памятник Борцам Революции считается первым памятником, созданным в Омске в советские времена. Конечно, время берет свое. Солнце, ветер, дождь... Перед обслуживанием мы провели обследование и консультировались со специалистами по бетонным работам. Обнаружили микротрещины и эксплуатационные дефекты, однако реконструкции памятник не требует, – отметил заместитель директора департамента культуры Владимир Широков.

Подрядчик уже очистил бетонную скульптуру от грязи, укрепил ее специальными составами в местах трещин и дефектов. Работы выполнены почти на 80 %, осталось только нанести завершающий защитный слой. В 1997 году памятник признали объектом культурного наследия, поэтому ни форму, ни цвет во время обслуживания не изменят.

По договору у подрядчика есть время до 31 августа. Однако, если позволит погода, защитный слой закончат в ближайшие дни. По словам Широкова, после обновления памятник простоит еще не менее 50 лет.