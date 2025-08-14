Омск-Информ
·Общество

Первые зимние осадки могут выпасть уже в конце октября.
Синоптики спрогнозировали даты первого снега в Омской области. По данным «Яндекс Погоды», это случится в конце октября – начале ноября.
По прогнозу, сентябрь, октябрь и ноябрь в этом году для омичей будут теплее, чем в прошлом году. Температура ожидается выше климатической нормы, особенно в октябре. Этот месяц, возможно, будет самым теплым за последние 5 лет.
Отметим, что этот август в Омской области выдался прохладным. Температура на 2–4 градуса ниже нормы. Превышает декадную норму и количество выпавших осадков. При этом дожди в регионе продолжатся.
Андрей Андреев
