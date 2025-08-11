Она оказалась нетипично холодной для начала августа.

В первой декаде августа среднесуточная температура воздуха в Омской области была на 2–4 градуса ниже средних климатических значений. Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, она составляла +14...+16 градусов. В Омске температура на 4 градуса ниже нормы.

– Дожди выпадали ежедневно и разные по интенсивности. Больше всего осадков выпало в центральных и южных районах области, максимальное количество отмечалось в Черлаке – 61 мм, а это более четырех декадных норм, в Омске выпало 49 мм, что в 1,5 раза превышает декадную норму, – отмечают синоптики.

Отметим, что с 12 по 15 августа погоду будет определять обширный малоподвижный циклон с фронтальной системой. Из-за этого в регионе ожидаются грозовые дожди, особенно интенсивные днем. Температура воздуха днем составит +19…+25 градусов.