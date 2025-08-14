Устройства зафиксированы в основном на перекрестках.

На бульваре Архитекторов после завершения ремонтных работ появились новые системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Всего на участке установлены комплексы в шести ключевых точках, сообщают в департаменте транспорта Омска.

Пять из шести точек видеофиксации расположены на перекрестках бульвара с улицами:

Крупской;

70 лет Октября;

Ватутина;

Волгоградской;

пр. Комарова.

Еще одно устройство контроля работает на недавно обустроенной разворотной площадке для троллейбусов.

Напомним, что движение по обновленному бульвару Архитекторов было торжественно открыто 31 июля. Реконструкция объекта длилась почти два года и стоила более 2,2 миллиарда рублей, однако после открытия многие горожане обратили внимание на целый ряд «недоделок», оставшихся после ремонта.

Омский депстрой взял устранение замечаний на бульваре Архитекторов под особый контроль. Как сообщили в мэрии 12 августа, компания «СтройТраст», выполнявшая реконструкцию, обещала завершить работы за неделю, то есть к 19 августа.