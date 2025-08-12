У чиновников есть замечания к работе подрядчика.
Департамент строительства взял под особый контроль устранение замечаний на бульваре Архитекторов. Как сообщили сегодня в мэрии, подрядчик «СтройТраст» обещал завершить работы за неделю.
– Одним из проблемных участков признан пешеходный переход на проезде между домами № 5 и 3/4 по бульвару Архитекторов, где во время прошедших дождей скапливалась вода, поступающая с прилегающей парковки многоквартирного дома. Принято решение обеспечить ее отвод, установив в районе перехода дополнительный колодец. Работы по его монтажу завершены накануне, – отметили в мэрии.
Еще одно замечание касается соединения новых тротуаров с ранее существующими. На то, что стыки тротуаров до сих пор находятся в разобранном виде, вчера обратили внимание горожане.
Напомним, движение по бульвару Архитекторов торжественно открыли 31 июля. Реконструкция объекта обошлась бюджету более чем в 2,2 млрд рублей и заняла около двух лет.