Одни хотят по закону, другие – по справедливости.

Сегодня, 14 августа, состоялось очередное заседание арбитражного суда по иску Омского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» к мэрии города о праве собственности на Тарские ворота.

Суть спора формулируется юридически сложным языком: «признание права собственности в силу приобретательной давности на недвижимое имущество: сооружение «Тарские ворота», общей площадью 38,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Спартаковская». Проще говоря: мэрия хочет забрать Тарские ворота себе, ВООПиК этому сопротивляется.

Ничейные ворота

История этого спора началась совсем недавно, и совершенно неожиданным для всего Омска стало то, что объект оказался без хозяина. Тарские ворота – символ и достопримечательность, публикуемый на открытках и в туристических путеводителях, которые воспринимали как памятник, таковыми не являются.

Они были восстановлены энтузиастами из ВООПиК в 1991 году на месте старого фундамента, сама же постройка ворот датируется 1792 годом. На протяжении более чем 30 лет за воротами присматривали историки и краеведы, в недрах сооружения, в караульном помещении, ими даже был оборудован музей с уникальными экспонатами.

И вот в 2025 году мэрия решила, что Тарские ворота должны находиться в муниципальной собственности. В арбитражный суд ушел иск, а против ВООПиК брошен мощный чиновничий десант: департамент имущественных отношений мэрии, министерство имущественных отношений Омской области, министерство культуры Омской области, территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области, Управление Росреестра по Омской области. В качестве третьих лиц к процессу привлечены БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», департамент культуры администрации г. Омска, КУ г. Омска «Хозяйственно эксплуатационный центр «Творчество», АУ г. Омска «Музей – исторический парк «Омская крепость».

Последнее учреждение, в случае успеха мэрии в суде, и получит в пользование Тарские ворота. Из четырех ворот Второй Омской крепости (Тарские, Тобольские, Иртышские и Омские) хотят образовать единый комплекс, что позволит концептуально представить саму крепость как архитектурный ансамбль исторического центра Омска. Сейчас часть своей туристической программы «Омская крепость» связывает с воротами, есть экскурсионный пешеходный маршрут «От ворот до ворот». Если все эти объекты будут при одном хозяине, управлять единым музейным пространством будет проще.

Единый недвижимый комплекс

До наших дней в первозданном виде дошли лишь Тобольские ворота; Омские и Иртышские, так же как и Тарские, были снесены, а после восстановлены в 2011 году. В ходе разбирательств в арбитражном суде выяснилось, что на учет их поставили только в октябре 2024-го. Через год эти два объекта перейдут под управление АУ г. Омска «Музей – исторический парк «Омская крепость».

– Тобольские ворота, согласно представленным документам Росимущества, находятся в федеральной собственности. Сейчас рассматривается вопрос о передаче ворот непосредственно в муниципальную собственность, – пояснили представители мэрии.

Сооружению «Тарские ворота» присвоен кадастровый номер 55:36:040115:3889, они значатся в Едином государственном реестре недвижимости. На учет ворота приняты как объект без хозяина с регистрационной записью от 25.09.2024 № 55:36:040115:3889-55/108/2024 1У. Согласно п. 1 ст. 225 ГК РФ, бесхозяйную недвижимость берут на учет по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого она находится. После того как истекает год, согласно п. 3 ст. 225 ГК РФ, можно через суд потребовать признания права муниципальной собственности на эту недвижимость.

Этим и руководствовалась городская администрация, подавая иск в арбитражный суд. На заседании суда были представлены документы обслуживающих организаций – это акты выполненных ремонтных и благоустроительных работ Управления дорожного хозяйства и благоустройства и хозяйственно-эксплуатационного центра «Творчество». Они подметали мусор у Тарских ворот, а также красили их. Причем закрасили схематически нарисованный земляной вал на стене Тарских ворот, который давал наглядное представление о том, как была устроена Омская крепость.

Операция «Правопреемник»

Что мешает водить экскурсии вокруг Тарских ворот сейчас – непонятно. Музей внутри них работает по заявке, открыть его и рассказать об экспонатах всегда готовы. ВООПиК считает исторической несправедливостью такой подход – забрать в собственность детище их трудов. В 1991 году Тарские ворота были восстановлены, благодаря их активности, а также не без помощи обычных омичей-жертвователей Игорь Коновалов, нынешний заместитель председателя Омского отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», – непосредственный участник и организатор восстановления Тарских ворот. Тому есть доказательства.

15 апреля 1991 года вышел в свет документ исполкома Омского городского Совета народных депутатов за подписью Геннадия Павлова «О восстановлении Тарских ворот».

– Принять к сведению, что проектно-сметную документацию и контроль за работами выполнят на общественных началах член президиума областного совета ВООПИиК тов. Хахаев М. М. и член областного совета ВООПИиК, председатель клуба «Любители старины» тов. Коновалов И. Л., – указано в одном из пунктов решения горисполкома.

Почему же ВООПиК не оформил это сооружение в свою собственность? Дело в том, что это всероссийская общественная организация, созданная в 1965 году, согласно ее уставу, право обладать имуществом имеет только центральное отделение. Региональные отделения действуют с его согласия, и в свое время омичам не хватило бюрократической мощи. Сомнения мэрии в том, что нынешнее ВООПиК является правопреемником той, советской организации, были развеяны документом. На фирменном бланке москвичи из центрального отделения подтверждают правопреемственность омичей.

– Проведение экскурсий вокруг здания не означает, что у тех, кто проводит, есть право собственности на этот объект. Так можно сказать, что я буду ходить по какому-то дому, убираться, водить вокруг него экскурсии и претендовать на право собственности на него, – привела наглядный пример представитель ВООПиК в суде Наталья Демкина.

Ответчик, кстати, запрашивал исторический архив Омской области, чтобы найти доказательства, что именно город был владельцем Тарских ворот. Однако по своему функционалу этот объект принадлежал военному ведомству.

– Наши юристы поставили логичный вопрос: что городу мешало оформить права на Иртышские, Омские ворота, которые были восстановлены в 2011 году? Прошло 15 лет, причем Омские и Иртышские ворота восстановлены по нашей инициативе. Особенно Иртышские, потому что мы копали их фундамент, мы его откопали и потом убедили мэрию восстановить. Они за свой счет это сделали, но не поставили ни на какой учет. То есть это говорит как минимум о дееспособности ответчика в данном случае. И также наш юрист задал тоже очень правильный вопрос, что Тобольские ворота находятся в федеральной собственности. Получается, что остальные ворота – Иртышские и Омские – также без хозяина находятся, то есть ни в чьей собственности. И это не мешает третьим лицам проводить экскурсии, организовывать экскурсионные маршруты. И здесь им тоже ничего не мешает ходить вокруг Тарских ворот и рассказывать о них истории, – указал историк, член Совета президиума ВООПиК Святослав Коновалов.

Судья Арбитражного суда Омской области Екатерина Малявина объявила перерыв в рассмотрении дела до 20 августа, стороны берут паузу для ознакомления с документами.