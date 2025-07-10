Общественники заявили, что стояли у истоков восстановления символа Омска.

Неожиданно в 2025 году выяснилось, что Тарские ворота никому не принадлежат, не числятся на балансе и не являются объектом культурного наследия, потому что охранного статуса новодел не может иметь. В прошлом году музей – исторический парк «Омская крепость» проявил интерес к объекту. Была инициирована процедура по статье 225 Гражданского кодекса РФ, то есть предполагалось официально признать ворота бесхозяйными. Согласно процедуре, по истечении определенного срока уполномоченный управлять муниципальным имуществом орган может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на этот объект. В случае с Тарскими воротами это будет департамент имущества Омска.

Омское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры высказалось категорически против этого. По сути, краеведы хотят указать, что восстановили объект именно они, потому ни о каком другом хозяине не может быть и речи. В мае 2025 года был подан иск в арбитражный суд. ВООПИиК хочет признания права собственности на Тарские ворота. Свою позицию они пояснили на пресс-конференции, журналистов пригласили в сами ворота – у объекта есть музейная комната, созданная краеведами в бывшем караульном помещении.

Стоит напомнить, что Тарские ворота – не просто памятник истории, это был символ города. Их изображение использовали на открытках старого Омска. Год постройки объекта – 1792-й. Ворота служили центральным входом в Омскую крепость, через них в январе 1850 года проехал к месту ссылки великий русский писатель Федор Достоевский, когда отбывал ссылку. Снесены были в 1959 году по распоряжению первого лица региона, в 1991-м – восстановлены.

34 года назад в марте решение о восстановлении было принято на отчетно-выборной конференции Омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а уже 15 апреля 1991 года вышел в свет документ исполкома Омского городского Совета народных депутатов за подписью Геннадия Павлова «О восстановлении Тарских ворот».

– Принять к сведению, что проектно-сметную документацию и контроль за работами выполнят на общественных началах член президиума областного совета ВООПИиК тов. Хахаев М. М. и член областного совета ВООПИиК, председатель клуба «Любителей старины» тов. Коновалов И. Л. – стоит в одном из пунктов решения горисполкома.

Это обстоятельство, вероятно, и стало поводом для иска краеведов, выступавших тогда одним из заказчиков реставрации.

Восстановление Тарских ворот поручили «Стройподряду», который возглавлял почетный строитель России Сергей Оркиш. Компании позволиливскрыть фундамент ворот, который закатали в асфальт. Сейчас общественники вспомнили об объекте и решили отстоять на него права.

– Бюджетное учреждение «Омская крепость» предъявило, что здесь находится бесхозяйный объект, и запустило процедуру признания права своей собственности. Мы, в свою очередь, тоже запустили в ответ процесс признания собственности на этот объект. Мы считаем, что имеем права на него, – пояснил председатель Омского отделения ВООПИиК Никита Шалмин. – Мы не отказываемся работать совместно, более того, несколько раз пытались установить нормальный рабочий контракт, например, по воссозданию валов. У нас есть потенциал, проектные предложения, но все игнорируется, а потом возникают такие моменты. Мы вынуждены находиться в «боевых действиях».

Тогда как другой известный краевед Игорь Коновалов заявил, что в момент восстановления Тарских ворот никого из мэрии не наблюдалось.

– Возрождение исторического наследия Омска началось именно с Тарских ворот. Кроме членов ВООПИиК, никто в этом не участвовал, никаких представителей городской администрации тогда и в помине не было. Мы были первыми, кто запустил процесс возрождения исторического наследия. Момент закладки первого кирпича зафиксирован, это были Михаил Макарович Хахаев, Алексей Николаевич Либеров, Александр Дмитриевич Колесников – все руководство ВООПИиК, – рассказывает непосредственный участник и организатор восстановления зампредседателя Омского отделения ВООПИиК Игорь Коновалов. – Сейчас начинается какая-то юридическая казуистика, что нынешнее Всероссийское общество охраны памятников – это не правопреемник того Всероссийского общества охраны памяников, советского.

Следующее заседание Арбитражного суда Омской области по Тарским воротам состоится 14 августа. Свои доказательства представят стороны, в процесс будут вовлечены новые участники, среди которых и те, кто принимал участие в восстановлении Тарских ворот в 1991 году. «Омск-информ» будет следить за развитием ситуации.